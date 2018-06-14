Тільки рублем: в російських портах можуть заборонити платити валютою

Нові норми почнуть діяти не раніше 1 січня 2025 року для російських юросіб, які мають на 1 січня 2018 року зобов'язання в іноземній валюті.

Держдума РФ прийняла в першому читанні законопроект, що дозволяє розплачуватися за послуги в російських морпортах тільки в рублях.

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Про це повідомляє Росбалт.

"Законопроект спрямований на виключення можливості встановлення цін на послуги, що надаються у морських портах РФ, в іноземній валюті або умовних одиницях, що у зв'язку з негативними змінами курсу національної валюти призводить до значного зростання вартості таких послуг для російських юридичних осіб, зазначається у пояснювальній записці до проекту", - йдеться в повідомленні.

У зв'язку з цим запроваджується норма, за якої ціни (тарифи, розцінки, ставки) на послуги у морському порту повинні бути виражені в рублях. Одночасно вводиться вимога про те, що встановлення цін в іноземній валюті або умовних грошових одиницях при здійсненні розрахунків за послуги у морському порту допускається тільки у випадках, визначених законом.

При цьому нові норми почнуть діяти не раніше 1 січня 2025 року для російських юросіб, які мають на 1 січня 2018 року зобов'язання в іноземній валюті, прийняті в цілях реалізації інвестиційних проектів з розвитку інфраструктури морських портів, у тому числі з урахуванням включених у такі інвестиційні проекти періодів рефінансування відповідних зобов'язань.