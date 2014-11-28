НБУ визнав неплатоспроможними ще три банки, включаючи банк сина Януковича

Національний банк України визнав неплатоспроможними «Легбанк», «БГ Банк» і «Всеукраїнський банк розвитку», що належить сину екс-президента України Олександру Януковичу, повідомляється на сторінці регулятора в соціальній мережі Facebook.

«Правлінням Національного банку України 27 листопада прийняті рішення про віднесення «Легбанку», «БГ Банку» і «Всеукраїнського банку розвитку» до категорії неплатоспроможних», - йдеться в повідомленні.

У свою чергу, Фонд гарантування вкладів фізичних осіб на своєму сайті повідомив про введення в ці банки тимчасової адміністрації строком на 3 місяці, до 27 лютого 2015 року.

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Нагадаємо, з початку року Нацбанк визнав неплатоспроможними, і слідом Фонд гарантування ввів тимчасову адміністрацію, у 28 банків. Таким чином, з урахуванням останніх рішень кількість неплатоспроможних банків в Україні зросла до 31.

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Нацбанк пояснює рішення про віднесення «Легбанку» і «БГ Банку» до категорії неплатоспроможних відсутністю достатніх заходів з боку акціонерів і керівництва банків для попередження їх неплатоспроможності і подальшим погіршенням фінансового стану установ.

За інформацією регулятора, раніше в банках працювали куратори НБУ у зв'язку з погіршенням показників і отриманням скарг про невиконання зобов'язань перед клієнтами. Також регулятор проводив роботу з акціонерами і керівництвом банків, а банки неодноразово надавали плани фінансового оздоровлення. НБУ відзначає, що надані плани не передбачали ефективних заходів для поліпшення фінансового стану, при цьому навіть ці плани не виконувались.

Основними вадами в роботі «Легбанку» НБУ називає недостатній рівень регулятивного капіталу, наявність невиконаних у термін вимог клієнтів, численні порушення встановлених економічних нормативів і лімітів.

Що стосується «БГ Банку», то, за інформацією НБУ, банк також не виконував вчасно вимоги клієнтів і допускав численні порушення економічних нормативів і лімітів. Крім того, з 3 листопада в банку відбулася зміна керівництва, після чого регулятор виявив активну операцію, проведену вже новим керівництвом, на порушення вимог НБУ, а документи на підтвердження цієї операції банк не надав регулятору досі.

Нагадаємо, що рішення НБУ про віднесення до неплатоспроможних «Всеукраїнського банку розвитку», який належить синові екс-президента України Олександру Януковичу, зумовлене застосуванням санкцій до акціонера банку з боку ЄС.

Довідка УНІАН. «Всеукраїнський банк розвитку» (м.Київ) працює на ринку України з 2009 року і входить до групи великих фінустанов. Банк входить до складу групи компаній «МАКО», власником якої є старший син екс-президента України Олександр Янукович.

«БГ-банк» (Банк «Перший») працює на ринку України з 1994 року і входить до групи невеликих фінустанов за активами. За даними НБУ, основним акціонером банку є «Банк Грузії». Наприкінці вересня банк повідомив, що зазнає тимчасових труднощів і не може виконати свої зобов'язання перед клієнтами своєчасно і в повному обсягу. Раніше Нацбанк заборонив банку «Перший» до 27 грудня проводити деякі активні операції, зокрема залучати вклади фізичних осіб.

«Легбанк» працює на ринку України з 1991 року і входить до групи невеликих фінустанов. За інформацією на сайті НБУ, ніхто з акціонерів банку не володіє суттєвою часткою його акцій понад 10%. ЗМІ асоціюють банк з уродженцем Харкова Артуром Єресько, який входить до сотні найбагатших людей Латвії.