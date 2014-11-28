Проблемному банку «Золоті ворота» знайшли інвестора і призупинили виплати його вкладникам

Фонд повідомляє, що прийняв рішення про укладення договору з інвестором - переможцем конкурсу за право вивести банк «Золоті ворота» з ринку шляхом отримання його активів і зобов'язань. Інформація про знайденого інвестора не повідомляється.

«Враховуючи необхідність завершення тимчасовим адміністратором банку «Золоті ворота» повного технологічного циклу формування переліку вкладників, зобов'язання щодо повернення коштів перед якими будуть передані приймаючому банку, з 26 листопада припинено виплати коштів вкладникам банку через установи банку «Стандарт», - йдеться в повідомленні.

Фонд має намір відновити виплати вкладникам після підписання відповідних договорів з приймаючим банком і передачі йому активів і зобов'язань неплатоспроможного банку «Золоті ворота», і пропонує відстежувати інформацію про найменування інвестора і початок виплат на своєму сайті.

Як повідомляв УНІАН, Фонд гарантування ввів тимчасову адміністрацію в банк «Золоті ворота» з 4 серпня на підставі рішення Національного банку України про визнання банку неплатоспроможним.

Читайте такожНБУ визнав неплатоспроможними ще три банки, включаючи банк сина ЯнуковичаФонд розпочав виплати вкладникам банку «Золоті ворота» через установи банку «Стандарт» з 15 жовтня.

18 вересня було затверджено план виведення банку з ринку шляхом відчуження активів і зобов'язань банку на користь приймаючого банку.

5 листопада Фонд гарантування вкладів фізичних осіб продовжив роботу тимчасової адміністрації в банку «Золоті ворота» на один місяць - до 4 грудня.

Банк «Золоті ворота» працював на ринку України з 1993 року і входив до групи невеликих фінустанов за активами. За інформацією НБУ, основними власниками банку є Яків Кузнєцов з часткою 19,15%, Вадим Вишневський - 12,19%, Євген Черняк - 10,07%.