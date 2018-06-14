Європейський центробанк залишив базову ставку без змін

Регулятор тримає нульову ставку вже більше двох років - вона була знижена до нуля в березні 2016 року.

Європейський центральний банк (ЄЦБ) зберіг базову процентну ставку за кредитами на нульовому рівні.

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Про це інформують "Ведомости" з посиланням на повідомлення регулятора.

"Відповідне рішення було прийнято в четвер за підсумками засідання ради керуючих ЄЦБ. Ставка за депозитами збережена на рівні мінус 0,4%, за маржинальними кредитами - на рівні 0,25%", - йдеться в повідомленні.

ЄЦБ також нагадав, що з січня 2018 року обсяг викупу активів в рамках програми кількісного пом'якшення знижено з 60 мільярдів до 30 мільярдів євро в місяць. З жовтня він буде знижений ще в два рази - до 15 мільярдів євро в місяць.

В минулий раз ЄЦБ розглядав питання про базовою процентною ставкою за кредитами наприкінці квітня. Тоді також було прийнято рішення залишити її на нульовому рівні. Регулятор тримає нульову ставку вже більше двох років - вона була знижена до нуля в березні 2016 року.