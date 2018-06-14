Валюта в п'ятницю подорожчає: курси від Нацбанку
Згідно з інформацією офіційного сайту Національного банку України, Нацбанк на 15 червня встановив наступний офіційний курс гривні до світових валют:
100 USD США – 2621,9678 (14 червня – 2612,4210)
100 EUR – 3075,5682 (14 червня – 3073,2521)
10 RUR – 4,2119 (14 червня – 4,1391)
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Як повідомляв УНІАН, 14 червня котирування гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку України до середини торгів встановилися на рівні 26,24/26,27 гривні/долар.
Порівняно з відкриттям торгів котирування гривні до долара знизилися на 10 копійок.
Котирування гривні відносно євро встановилися на рівні 31,02/31,06 гривні/євро, відносно російського рубля – на рівні 0,4170/0,4176 гривні/рубль.
За даними Національного банку, середньозважений курс гривні на міжбанку до 13:00 встановився на рівні 26,2118 гривні/долар, учасники ринку до цього часу уклали 310 угод на суму 203,3 мільйона доларів.