Валюта в п'ятницю подорожчає: курси від Нацбанку

Офіційний курс НБУ на 15 червня: 100 USD – 2621,9678 гривні; 100 EUR – 3075,5682 гривні; 10 RUR – 4,2119 гривні.

Згідно з інформацією офіційного сайту Національного банку України, Нацбанк на 15 червня встановив наступний офіційний курс гривні до світових валют:

100 USD США – 2621,9678 (14 червня – 2612,4210)

100 EUR – 3075,5682 (14 червня – 3073,2521)

10 RUR – 4,2119 (14 червня – 4,1391)

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Як повідомляв УНІАН, 14 червня котирування гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку України до середини торгів встановилися на рівні 26,24/26,27 гривні/долар.

Порівняно з відкриттям торгів котирування гривні до долара знизилися на 10 копійок.

Котирування гривні відносно євро встановилися на рівні 31,02/31,06 гривні/євро, відносно російського рубля – на рівні 0,4170/0,4176 гривні/рубль.

За даними Національного банку, середньозважений курс гривні на міжбанку до 13:00 встановився на рівні 26,2118 гривні/долар, учасники ринку до цього часу уклали 310 угод на суму 203,3 мільйона доларів.