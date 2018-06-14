Дефіцит зовнішньої торгівлі товарами в Україні зріс у півтора раза

Експорт товарів до країн Європейського Союзу зріс на 26,6%.

Дефіцит зовнішньої торгівлі товарами в Україні за січень-квітень 2018 року становить 1,423 мільярда доларів, що в 1,5 рази вище дефіциту за аналогічний період попереднього року на рівні 968,6 мільйона доларів.

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Як повідомляється на сайті Державної служби статистики України, експорт товарів з України за вказаний період, у порівнянні з аналогічним періодом 2017 року, зріс на 12,8% - до 15,457 мільярда доларів, імпорт – на 15,1%, до 16,880 мільярда доларів.

Коефіцієнт покриття експортом імпорту становив 0,92 (за січень-квітень 2017 року – 0,93), а зовнішньоторговельні операції проводилися з партнерами з 210 країн світу.

За інформацією Держстату, експорт товарів до країн Європейського Союзу зріс на 26,6% – до 6,629 мільярда доларів, імпорт товарів з країн ЄС - на 12,8%, до 6,927 мільярда доларів.

Обсяг експорту товарів до Російської Федерації скоротився на 6,4% – до 1,187 мільярда доларів, імпорту товарів з РФ зріс на 31%, до 2,564 мільярда доларів.

Раніше в Національному банку України оцінили дефіцит зовнішньоторговельного балансу України в січні-квітні в 2,155 мільярда доларів, у тому числі дефіцит зовнішньої торгівлі товарами – 2,433 мільярда доларів.

Довідка УНІАН. За оцінками Державної служби статистики України, зовнішньоторговельний баланс України за підсумками 2017 року зведено з дефіцитом у 2,625 мільярда доларів проти 541,6 мільйона доларів профіциту за попередній рік.

Національний банк України оприлюднив свої оцінки, згідно з якими баланс зовнішньої торгівлі товарами та послугами України в 2017 році зведений з дефіцитом на рівні 6,848 мільярда доларів, що на 25,2% більше дефіциту за 2016 рік.