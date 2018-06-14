НБУ хоче доручити ідентифікацію клієнтів посередникам

Банк зможе отримувати потрібну інформацію із системи електронної ідентифікації BankID НБУ або від агента на договірній основі.

Національний банк планує дозволити банкам користуватися послугами третіх осіб для проведення ідентифікації і верифікації фізичних осіб при відкритті рахунків.

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Відповідний проект постанови регулятор оприлюднив на своєму сайті для громадського обговорення.

Проект передбачає право банку використовувати інформацію клієнтів - фізичних осіб з Єдиної національної системи електронної дистанційної ідентифікації фізичних і юридичних осіб BankID Національного банку України на підставі договору доручення.

Крім того, банки зможуть доручати проведення ідентифікації і верифікації громадян агентам – юридичним, фізичним особам або підприємцям - резидентам на договірній основі.

Довідка УНІАН. Національний банк у 2015 році розпочав проект BankID - Єдиної національної системи електронної дистанційної ідентифікації фізичних та юридичних осіб. Впровадження системи спрямоване на створення можливості здійснення банками України електронної дистанційної ідентифікації клієнтів та надання громадянам України віддаленого доступу до державних та адміністративних послуг.