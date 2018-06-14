Євросоюз схвалив торгові контрсанкції проти США

19:25, 14 червня 2018
Фінанси
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Ілюстрація REUTERS

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Про це повідомляє Росбалт.

"Мова йде про введення мит на американську продукцію на суму 2,8 мільярда євро. Тепер ці заходи має схвалити Єврокомісія на засіданні 20 червня", - йдеться в повідомленні.

Очікується, що контрсанкції ЄС проти США почнуть діяти наприкінці червня - початку липня. Зокрема, будуть введені 25-процентні мита на деякі продукти харчування, віскі, тютюнові вироби та одяг.

Раніше президент США Дональд Трамп назвав відповідні мита ЄС "безглуздими і неприйнятними" і пообіцяв їх усунути.

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Теги: #Трамп торговельна війна