Євросоюз схвалив торгові контрсанкції проти США

Зокрема, будуть введені 25% мита на деякі продукти харчування, віскі, тютюнові вироби та одяг.

Країни Євросоюзу підтримали введення мит на товари з США. Цей захід стане відповіддю на введення Штатами мит на сталь та алюміній з ЄС.

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Про це повідомляє Росбалт.

"Мова йде про введення мит на американську продукцію на суму 2,8 мільярда євро. Тепер ці заходи має схвалити Єврокомісія на засіданні 20 червня", - йдеться в повідомленні.

Очікується, що контрсанкції ЄС проти США почнуть діяти наприкінці червня - початку липня. Зокрема, будуть введені 25-процентні мита на деякі продукти харчування, віскі, тютюнові вироби та одяг.

Раніше президент США Дональд Трамп назвав відповідні мита ЄС "безглуздими і неприйнятними" і пообіцяв їх усунути.