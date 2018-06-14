"МТБ Банк" почав поглинання банку "Центр"

У банку зазначили, що на тлі посилення вимог НБУ приєднання невеликих банків до більших є природним процесом.

"МТБ Банк", що займає 39-е місце за обсягом активів серед 82 працюючих в Україні банків, почав офіційну процедуру приєднання банку "Центр" - 78-го за обсягом активів.

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Як повідомляється на сайті "МТБ Банку", в результаті цієї реорганізації він стане правонаступником всіх прав та обов'язків банку "Центр" стосовно його клієнтів, партнерів, контрагентів, а статутний капітал "МТБ Банку" зросте до 635 мільйонів.

Крім того, банк зазначив, що в його розпорядження переходить картковий процесинговий центр, що підтримує роботу з вітчизняної платіжної системою НПС "Простір", і в подальшому на цій основі планується розширення зони обслуговування процесинговим центром міжнародних карткових систем, що значно розширить можливості фінансових сервісів банку.

"На тлі посилення вимог регулятора до комерційних банків України та приведення їх фінансового та правового стану до європейських стандартів, приєднання невеликих банків до більш великим є природним процесом і служить посилення фінансового сектору країни", - наголошується в повідомленні.

Довідка УНІАН. Згідно з чинним в Україні законодавством, статутний капітал банку не може бути нижче 500 мільйонів гривень. Національний банк встановив для банків графік докапіталізації до цієї позначки.

Зокрема, термін поповнення фінустановами капіталу до 300 мільйонів гривень встановлений до 11 липня 2020 року, 400 мільйонів гривень – до 11 липня 2022 року, 500 мільйонів гривень - до 11 липня 2024 року.

У березні 2017 року Верховна Рада прийняла Закон "Про спрощення процедур капіталізації та реорганізації банків", який зокрема дозволяє банкам відмовитися від банківської ліцензії без ліквідації і продовжити діяльність у небанківському фінансовому секторі, а також спрощує процедуру злиття і поглинання банків.