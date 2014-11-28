Банк сина Януковича визнали неплатоспроможним через санкції ЄС
НБУ визнав неплатоспроможними ще три банки, включаючи банк сина Януковича
Національний банк України пояснює рішення про віднесення до неплатоспроможних «Всеукраїнського банку розвитку», що належить сину екс-президента України Олександру Януковичу, застосуванням санкцій до єдиного акціонера у вигляді заморожування активів з боку Європейського Союзу, повідомляється на сторінці регулятора в соціальній мережі Facebook.
«У зв'язку з застосуванням радою Європейського Союзу санкцій до єдиного акціонера «ВБР» Олександра Януковича, зокрема, заморожування активів, з метою захисту інтересів вкладників та інших кредиторів цього банку, Національним банком України у вересні поточного року прийнято рішення про віднесення «ВБР» до категорії проблемних», - йдеться в повідомленні НБУ.
Регулятор повідомляє, що встановлював строк для прийняття банком заходів щодо приведення своєї діяльності у відповідність з вимогами законодавства, в ході якого банк надавав кілька планів заходів для поліпшення своїх показників, однак зазначені плани не передбачали заходи щодо приведення діяльності банку у відповідність з вимогами законодавства.
«Враховуючи зазначене, а також невідповідність діяльності «ВБР» вимогам банківського законодавства, правлінням Національного банку України прийнято рішення про віднесення банку до категорії неплатоспроможних (постанова від 27 листопада №743)», - наголошується в повідомленні.
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Довідка УНІАН. «Всеукраїнський банк розвитку» (м. Київ) працює на ринку України з 2009 року й входить у групу великих банків. Банк входить до складу групи компаній «МАКО», власником якої є старший син екс-президента України Олександр Янукович.