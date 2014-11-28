Банк сина Януковича визнали неплатоспроможним через санкції ЄС

Національний банк України пояснює рішення про віднесення до неплатоспроможних «Всеукраїнського банку розвитку», що належить сину екс-президента України Олександру Януковичу, застосуванням санкцій до єдиного акціонера у вигляді заморожування активів з боку Європейського Союзу, повідомляється на сторінці регулятора в соціальній мережі Facebook.

«У зв'язку з застосуванням радою Європейського Союзу санкцій до єдиного акціонера «ВБР» Олександра Януковича, зокрема, заморожування активів, з метою захисту інтересів вкладників та інших кредиторів цього банку, Національним банком України у вересні поточного року прийнято рішення про віднесення «ВБР» до категорії проблемних», - йдеться в повідомленні НБУ.

Регулятор повідомляє, що встановлював строк для прийняття банком заходів щодо приведення своєї діяльності у відповідність з вимогами законодавства, в ході якого банк надавав кілька планів заходів для поліпшення своїх показників, однак зазначені плани не передбачали заходи щодо приведення діяльності банку у відповідність з вимогами законодавства.

«Враховуючи зазначене, а також невідповідність діяльності «ВБР» вимогам банківського законодавства, правлінням Національного банку України прийнято рішення про віднесення банку до категорії неплатоспроможних (постанова від 27 листопада №743)», - наголошується в повідомленні.

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Довідка УНІАН. «Всеукраїнський банк розвитку» (м. Київ) працює на ринку України з 2009 року й входить у групу великих банків. Банк входить до складу групи компаній «МАКО», власником якої є старший син екс-президента України Олександр Янукович.