У Мексиці заявили, що проти торгової війни з США

Мексиканський міністр економіки підкреслив, що минулого року обсяг торгівлі між країнами сягнув рекордних 557 мільярдів доларів.

Мексика не має наміру починати торгову війну з США і не хоче, щоб вона відбулася.

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Про це повідомляє ТАСС з посиланням на заяву міністра економіки латиноамериканської країни Ільдефонсо Гуахардо.

"Ситуація знову непроста, - сказав міністр. - Це не війна, і ми не хочемо, щоб вона відбулася, навіть у сфері торгівлі". У 2017 році обсяг торгівлі між Мексикою і США сягнув рекордного рівня в 557 мільярдів доларів.

З 1 червня США ввели мита на імпортовану з країн ЄС, Канади та Мексики сталеву і алюмінієву продукцію в розмірі 25% і 10% відповідно. У відповідь на дії Вашингтона Мехіко заявив про прийняття аналогічних заходів щодо плоского сталевого прокату з США, а також труб, ламп, продовольчих товарів, яблук, винограду, свинини, різних видів сирів в обсязі, який має компенсувати втрати від американських мит.

Згідно з оцінками директора мексиканського Інституту промислового розвитку та економічного зростання Хосе Луїса де ла Круса, латиноамериканська країна може втратити від 1,5 до 2 мільярдів доларів на рік через мита США. На думку Гуахардо, відповідні заходи Мексики обійдуться експортерам з сусідньої країни приблизно в 3 мільярди доларів.