Deutsche Bank вирішив продати проблемних кредитів на $1 мільярд

Мова йде про прострочені кредити судноплавним компаніям, причому самі сторони це повідомлення не коментують.

Покупцями проблемних кредитів Deutsche Bank на 1 мільярд доларів можуть стати інвесткомпанії Oak Hill Advisors та Varde.

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Про це повідомляє Reuters з посиланням на інформовані джерела.

Зазначається, що мова йде про прострочені кредити судноплавним компаніям, а самі сторони повідомлення не коментують.

Німеччина була одним з глобальних центрів фінансування судноплавства до кризи 2008 року. Пізніше банк став робити спроби змінити склад свого портфеля і скоротити частку кредитів у секторі морського транспорту.

У 2016 році агентство також повідомляло про плани продажу банком поганих судноплавних кредитів не менш ніж на 1 мільярд доларів. Тоді обсяг кредитів, виданий Deutsche Bank судноплавним компаніям, оцінювався в 5-6 мільярдів доларів.

У березні 2018 році кредити банку, пов'язані з морськими перевезеннями, оцінювалися в 4,1 мільярда євро євро, з яких 3,3 мільярда припадало на фінансування судів.