Розенко переконаний, що "мінімалку" збільшать до 4 200 гривень вже цього року

За словами віце-прем'єра, підвищення зарплат відбувається вищими темпами за зростання інфляції.

Уряд до кінця року реалізує ініціативу з підвищення мінімальної заробітної плати з 3723 гривень на поточний момент до 4200 гривень.

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Про це в інтерв'ю одному з телеканалів заявив віце-прем'єр-міністр Павло Розенко.

"Коли ми говоримо про те, що цього року буде або не буде підвищення мінімальної заробітної плати, я все ж оптиміст. Я переконаний, що ініціатива, яку проголосили все ж не політичні сили, а президент України, що ми маємо, щонайменше, зробити 4200, я переконаний, що 4200 цього року буде реалізована. Ми зробимо цей крок", - сказав він.

При цьому Розенко зазначив, що підвищення зарплат має бути економічно обґрунтованим і не повинно відбуватися за рахунок додаткової друку грошей Національним банком.

Віце-прем'єр зазначив, що уряд цьогоріч вже збільшив "мінімалку" з 3200 до 3723 гривень.

"Тобто це теж досить серйозний крок, і цей крок вдвічі перевищуватиме ті інфляційні процеси, які ми матимемо. Тобто, все ж йдемо випереджаючими темпами. Зростання зарплат буде йти вище за інфляцію в Україні", - сказав він.

Як повідомляв УНІАН, екс-міністр фінансів Олександр Данилюк оцінив підвищення "мінімалки" з квітня 2018 року в 13 мільярдів гривень додаткових витрат держбюджету За його словами, якщо врахувати підвищення тарифного розгляду, додаткова потреба у витратах на 2018 рік склала б 30 мільярдів гривень. За словами екс-міністра, поки що передумов для підвищення мінімальної зарплати немає.