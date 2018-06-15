НБУ підтвердив подання Рожкової на посаду першого заступника Смолія

Раніше про майбутній розгляд Радою цього питання повідомляли джерела.

Національний банк України підтвердив факт подання головою НБУ Яковом Смолієм до Ради регулятора кандидатури Катерини Рожкової на посаду першого заступника голови та Сергія Холода - на заступника голови.

Читайте такожСмолій визначився з кандидатурою свого майбутнього заступника

Про це УНІАН повідомили у прес-службі НБУ, коментуючи достовірність аналогічних відомостей джерел.

"У відповідь на ваш запит підтверджуємо, що голова Національного банку Яків Смолій згідно з процедурами подав відповідне подання в Раду НБУ кандидатури Катерини Рожкової на призначення на посаду першого заступника голови та Сергія Холода - на посаду заступника голови НБУ", - йдеться в повідомленні.

У прес-службі зазначили, що голова НБУ сподівається на підтримку Радою запропонованих кандидатур, і незабаром правління регулятора запрацює у повному складі.

У НБУ нагадали, що згідно з законом "Про Національний банк України", правління регулятора складається з шести чоловік, включаючи голову НБУ, його першого заступника та чотирьох заступників. Заступники призначаються Радою за поданням голови НБУ.

Як повідомляв УНІАН, Верховна Рада 15 березня підтримала пропозицію президента Петра Порошенка звільнити Валерію Гонтареву з посади голови НБУ і призначити на цей пост Якова Смолія, який обіймав посаду першого заступника глави НБУ і з 11 травня 2017 року виконував обов'язки голови.

Крім Смолія до складу правління НБУ входять його заступники Роман Борисенко, Катерина Рожкова, Дмитро Сологуб та Олег Чурий.

За результатами конкурсу Національного банку кандидатом на вакантну посаду в правлінні НБУ став Сергій Холод, з лютого 2014 року обіймає посаду заступника голови правління "ВТБ Банку".

Катерина Рожкова обіймає посаду заступника голови НБУ – куратором банківського нагляду з жовтня 2016 року. До цього, в 2015-2016 році, вона очолювала Департамент банківського нагляду НБУ.

В 2014-2015 році Рожкова виконувала обов'язки голови правління "Платинум Банку", що ліквідується Фондом гарантування вкладів фізосіб з лютого 2017 року.