Гривня закрила міжбанк на позначці 15,38 за долар
17:50, 28 листопада 2014Фінанси
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У п'ятницю, 28 листопада, котирування гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку України до закриття торгів зміцнилися до 15,07/15,38 грн/дол. проти 15,15/15,45 грн/дол. на відкритті торгів.
Гривня зміцнилася до 15,38 гривень за долар / Фото УНІАН
Про це УНІАН повідомив дилер комерційного банку, зазначивши, що торги на ринку відбувалися з низькими обсягами, і найбільша кількість угод проходила за курсом 15,16 грн/дол.
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За словами співрозмовника агентства, котирування гривні щодо євро закрилися на рівні 18,80/19,18 грн/євро, щодо російського рубля - на рівні 0,30/0,31 грн/рубль.
За даними Національного банку України, середньозважений курс гривні станом на 16:00 склав 15,0745 грн/дол., до цього часу було укладено 271 угоду на 288,32 млн дол.
Нагадаємо, вчора гривня на міжбанку впала до 15,45 за долар.
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