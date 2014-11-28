Гривня закрила міжбанк на позначці 15,38 за долар

Про це УНІАН повідомив дилер комерційного банку, зазначивши, що торги на ринку відбувалися з низькими обсягами, і найбільша кількість угод проходила за курсом 15,16 грн/дол.

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За словами співрозмовника агентства, котирування гривні щодо євро закрилися на рівні 18,80/19,18 грн/євро, щодо російського рубля - на рівні 0,30/0,31 грн/рубль.

За даними Національного банку України, середньозважений курс гривні станом на 16:00 склав 15,0745 грн/дол., до цього часу було укладено 271 угоду на 288,32 млн дол.

Нагадаємо, вчора гривня на міжбанку впала до 15,45 за долар.