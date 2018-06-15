Гривня в останній робочий день тижня втратила 10 копійок

Котирування гривні на міжбанку до середини торгів встановилися на рівні 26,32/26,35 грн/дол.

У п'ятницю, 15 червня, котирування гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку України до середини торгів встановилися на рівні 26,32/26,35 грн/дол.

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Як повідомив УНІАН дилер комерційного банку, порівняно з відкриттям торгів котирування гривні до долара знизилися на 10 копійок.

Котирування гривні до євро встановилися на рівні 30,51/30,54 грн/євро, до російського рубля – на рівні 0,4170/0,4176 грн/рубль.

За даними Національного банку, середньозважений курс гривні на міжбанку до 12:30 встановився на рівні 26,3165 грн/дол., учасники ринку до цього часу уклали 258 угод на суму 133,34 млн дол.