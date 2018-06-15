НБУ поновив вимоги до управління ризиками в банках

Регулятор передбачив поетапну імплементацію нових вимог до квітня 2020 року.

Національний банк оновив вимоги до організації системи управління ризиками в українських банках, зобов'язавши банки проводити оцінку ризиків, стрес-тестування та використовувати інформаційну систему з управління ризиками.

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Як повідомляється на сайті НБУ з посиланням на постанову №64, нові правила передбачають більшу включеність ради банку в управління ризиками, моніторинг відповідності профілю ризику, контроль за дотриманням загальних принципів управління ризиками.

Крім того, встановлено вимоги до організаційної структури банку з управління ризиками, підвищені вимоги до повноважень підрозділів з управління ризиками.

Враховуючи масштабність впровадження банками нових вимог, регулятор передбачив їх поетапну імплементацію до квітня 2020 року.

Як повідомляв УНІАН, за оцінками Національного банку, реальною причиною пережитої банківської кризи в 2014-2017 роках, в результаті якої з ринку пішло 97 банків, стала відсутність у фінустановах стандартів корпоративного управління.

Серед типових проблем у корпоративному управлінні українських банків в НБУ назвали невизначеність стратегії і абстрактність бізнес-моделі, зосередження на обслуговуванні пов'язаних осіб, низьку якість керівного персоналу та відсутність незалежної наглядової ради, конфлікт інтересів у керівництві, неадекватну систему оцінки ризиків і формальний внутрішній контроль.