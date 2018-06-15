НБУ скасував реєстрацію платіжної системи TYME за співпрацю із забороненою російською компанією

НБУ попередив всі платіжні системи про неприпустимість співпраці з платіжними системами, до яких Україна застосувала санкції.

Національний банк України скасував реєстрацію міжнародної платіжної системи TYME, платіжною організацією якої є фінансова компанія "ОМП-2013", за співпрацю із забороненою в Україні російською платіжною системою.

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Згідно з повідомленням на сайті НБУ, відповідні рішення були ухвалені правлінням Національного банку України та Комітетом з питань нагляду та регулювання діяльності банків, нагляду (оверсайту) платіжних систем Національного банку України 14 червня.

«Причиною ухвалення рішення стало отримання Національним банком України документально підтвердженої інформації від Служби безпеки України про те, що міжнародна платіжна система TYME здійснює перекази коштів у співпраці із забороненою в Україні російською платіжною системою, що несе ризики виникнення загроз національній безпеці України», - йдеться в повідомленні.

НБУ повідомив, що попереджав усі платіжні системи, в тому числі міжнародну платіжну систему TYME, про неприпустимість співпраці з платіжними системами, до яких Україна застосувала обмежувальні заходи (санкції), а також взаємодії із зазначеними платіжними системами за посередництвом інших платіжних систем і організацій незалежно від їх юрисдикції. При цьому TYME запевняла Національний банк про дотримання відповідних обмежень.

«У зв'язку зі скасуванням реєстрації міжнародної платіжної системи TYME Національний банк України також прийняв рішення про скасування реєстрації учасників цієї платіжної системи», - йдеться в повідомленні.

НБУ зазначив, що TYME повинна припинити надання послуг з переказування до 20 червня і завершити взаєморозрахунки за здійсненими переказами в платіжній системі відповідно до правил платіжної системи та відповідними договорами.

Як повідомляв УНІАН, у травні Україна наклала санкції терміном на три роки на електронну платіжну систему WebMoney (товариство з обмеженою відповідальністю «Вебмані.Ру»).