Рада Нацбанку затвердила помічників Смолія - першим заступником стала Рожкова

Рада також схвалила кандидатуру екс-топ-менеджера "ВТБ банку" Сергія Холода на посаду заступника голови НБУ.

Рада Національного банку України затвердила кандидатуру Катерини Рожкової на посаду першого заступника голови Національного банку України.

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Про це на своїй сторінці в мережі Facebook написав голова ради Богдан Данилишин.

Він також повідомив, що рада схвалила кандидатуру Сергія Холода на посаду заступника голови НБУ.

"Рада Національного банку України за поданням голови Національного банку України Якова Смолія, керуючись ст. 9 Закону України «Про Національний банк України», затвердила на позачерговому засіданні ради першим заступником голови НБУ Катерину Рожкову і заступником голови Сергія Холода", - написав він.

Як повідомляв УНІАН, Верховна Рада 15 березня підтримала пропозицію президента Петра Порошенка звільнити Валерію Гонтареву з посади голови НБУ і призначити на цей пост Якова Смолія, який обіймав посаду першого заступника глави НБУ і з 11 травня 2017 року виконував обов'язки голови.

Крім Смолія до складу правління НБУ входять його заступники Роман Борисенко, Катерина Рожкова, Дмитро Сологуб та Олег Чурий.

За результатами конкурсу Національного банку кандидатом на вакантну посаду в правлінні НБУ став Сергій Холод, який з лютого 2014 року обіймає посаду заступника голови правління «ВТБ Банку».

Катерина Рожкова займає посаду заступника голови НБУ – куратора банківського нагляду з жовтня 2016 року. До цього, в 2015-2016 році, вона очолювала Департамент банківського нагляду НБУ.

В 2014-2015 році Рожкова виконувала обов'язки голови правління «Платинум Банку», що ліквідується Фондом гарантування вкладів фізосіб з лютого 2017 року.