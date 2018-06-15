В Україні поменшало безробітних: нові дані Держстату

Кількість безробітних в Україні в травні зменшилася на 3,3%. При цьому рівень безробіття зберігся на позначці 1,2%.

Кількість безробітних в Україні в травні цього року зменшилась на 3,3%, або на 10,8 тис., до 316 тис. чоловік.

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Про це повідомляється на сайті Державної служби статистики України.

При цьому, згідно з повідомленням, рівень безробіття зберігся на позначці 1,2%.

Кількість вакансій в травні становила 86,2 тис. або чотири людини на одну вакансію. Середній розмір допомоги на одного безробітного становив 2 426 грн.

Як повідомляв УНІАН, кількість безробітних в Україні в квітні зменшилася на 10,9%, або на 40,1 тис., до 326,8 тис. осіб, рівень безробіття знизився на 0,2 п.п. до рівня 1,2%.