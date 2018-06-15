З початку року зросла на 38 гривень: названо розмір середньої пенсії українців

Витрати Пенсійного фонду за п'ять місяців цього року становили 143,8 млрд грн.

Середній розмір пенсії в Україні з початку поточного року зріс на 38 грн і становив у травні 2517,82 грн.

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Про це в ході брифінгу повідомив заступник голови правління Пенсійного фонду України Владислав Машкін.

«Виплата пенсій і грошової допомоги забезпечено в повному обсязі. Фінансування цих виплат проводиться відповідно до графіків поденного фінансування виплати пенсій», - сказав він.

За словами Машкіна, витрати Пенсійного фонду за п'ять місяців цього року становили 143,8 млрд грн, що 42,2 млрд грн більше, ніж за аналогічний період минулого року.

Машкін також повідомив, що в січні-травні власні надходження Пенсійного фонду становили 76,9 млрд грн, що на 18,3 млрд грн більше, ніж минулого року, з державного бюджету надійшло 61,3 млрд грн.

Як повідомляв УНІАН, середній розмір пенсії в Україні станом на 1 січня 2018 року зріс на 35,7%, або на 652,15 грн, порівняно з минулим роком, і становив 2480 грн.