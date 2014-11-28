Рубль може продовжити падіння нижче рекордних позначок листопада

Рубль у листопаді продемонстрував найсильніше абсолютне падіння за місяць, протягом якого чинниками тиску були попит на валюту під погашення зовнішніх позик в умовах західних санкцій і негативна динаміка нафтових цін, пише Reuters.

Ці самі фактори залишаться ризиками для рубля у грудні, не зважаючи на спроби Центробанку боротися з девальвацією стисненням ліквідності і погрозами валютних інтервенцій.

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У п'ятницю російська валюта відзначилася на нових історичних мінімумах після рішення ОПЕК не знижувати видобуток, яке призвело до обвалення нафтових котирувань і падіння рубля більше ніж на три відсотки за добу.

Зранку під час відкриття сесії Московської біржі долар розрахунками "завтра" відзначився на новому історичному піку 49,90 рубля, а євро досяг позначки 62,03 рубля.

За листопад долар подорожчав на шість з гаком рублів, що перевищує абсолютні зміни валюти США вересня 1998 року у розпал дефолту РФ, хоча у відносних величинах російська валюта тоді втратила майже 40 відсотків вартості, а в поточному листопаді вона дешевшає менше ніж на 13 відсотків.

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"Рубль у найближчі сесії буде орієнтуватися на рух нафтового ринку. Якщо котирування нафти Brent досягнуть $70 за барель, то цілком може бути досягнутий рівень 50 рублів проти долара", - вважають аналітики банку Нордеа, вони наголосили, що зараз інші чинники відійшли на другий план.

До 17.40 МСК пара долар/рубль розрахунками "завтра" на Московській біржі торгувалася поблизу 49,35 рубля, що на 1,4 відсотка вище від попереднього закриття.

Євро до цього часу зріс майже на один відсоток до 61,52 рубля.

Бівалютний кошик набрав 80 копійок і оцінювався у 54,86 рубля, на початку дня відзначившись на піку 55,41.

Вранці котирування досить швидко відійшли від екстремальних значень через фіксацію прибутку за раніше взятими довгим позиціям, за рахунок точкових продажів експортної виручки під сьогоднішній податок на прибуток, а також через побоювання учасників ринку зустріти валютні інтервенції ЦБ поблизу психологічної позначки 50 рублів за долар - регулятор обіцяв карати спекулянтів у випадку загрози фінансовій стабільності.

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"Хтось, для спекуляцій або ж з переляку, на початку дня намагався вирвати ринок вище психологічних рівнів, але його швидко "нагодували" валютою ті, хто набрав "лонги" раніше. Плюс, по верхах можна ризикнути відкрити валютний "шорт", використовуючи Центробанк як щит, оскільки дуже великі ринкові очікування, що регулятор вийде захищати рівень 50 рублів за долар", - пояснив сьогоднішні рухи дилер великого російського банку.

"Обмежуючим фактором (ослаблення рубля) у короткостроковій перспективі є можливість інтервенцій ЦБ. Імовірність такої події дуже велика, хоча ми, як і раніше, вважаємо, що ЦБ буде уникати цього до останнього", - вважають аналітики компанії Sberbank CIB. На їхню думку, рішення ЦБ буде залежати від темпів ослаблення рубля і від реакції населення.

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Північноморська суміш Brent впала на рівень $71,12 за барель вперше від середини 2010 року після рішення ОПЕК продовжити дію квоти на сумарний видобуток 30 мільйонів барелів на добу, що на 1 мільйон перевищує оцінку попиту на нафту ОПЕК, зроблену самою організацією.

До 17.40 барель оцінювався у $73,22 - Brent торгується на 0,9 відсотка вище від закриття четверга.

Крім рубля, падінням на рішення ОПЕК відреагували валюти практично всіх країн, в економіці яких велика складова нафтовидобутку; така динаміка спостерігалася і в п'ятницю.

За попередніми підрахунками аналітиків Райффайзенбанку, справедливий, без спекулятивної складової, середній курс пари долар/рубль становить 55 рублів для середньорічної ціни на нафту $70 за барель і 60 рублів - у випадку $65 за барель, "що вказує на наявність потенціалу для подальшого ослаблення рубля".

"Схоже, прорив вище позначки 50 рублів неминучий. За зниження цін на нафту до $65 за барель або нижчої, в зоні досяжності з'являється позначка 55 рублів", - сказано в аналітичному огляді Sberbank CIB.

Також у п'ятницю завершилися розрахунки з російським бюджетом з податку на прибуток, але, за оцінками учасників ринку, основні продажі валютної виручки експортерів проводили під сплату ПВКК 25 листопада, і в п'ятницю цей потік помітно вичерпався.

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У п'ятницю рублеві ставки овернайт наближалися до значення 11 відсотків річних в умовах завершення розрахунків із бюджетом та фактора кінця місяця.

Від початку грудня на ринок також може повернутися фізичний дефіцит валюти - очікуються великі, на суму понад $33 мільярди разом із відсотками, погашення кредитів в умовах західних санкцій.