Перерахунок пенсій у зв'язку зі зростанням соцстандартів: хто і скільки надбавки отримає

Пенсію буде збільшено на 62 грн пенсіонерам, які отримують пенсію на рівні прожиткового мінімуму.

Перерахунок пенсій у зв'язку зі зростанням соціальних стандартів з 1 липня торкнеться 700 тисяч пенсіонерів.

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Про це на брифінгу повідомив заступник голови правління Пенсійного фонду України Владислав Машкін.

«З 1 липня змінюється такий показник, як прожитковий мінімум, для осіб, які втратили працездатність, що тягне за собою перерахунок пенсій», - нагадав він.

Чиновник зазначив, що це проміжний перерахунок, оскільки з 1 жовтня 2017 року мінімальна пенсія встановлена на рівні 1452 грн, що вище прожиткового мінімуму в 1373 грн, навіть після його збільшення на 62 грн.

«Прожитковий мінімум збільшується на 62 грн і перерахунку підлягатимуть пенсії близько 700 тисяч осіб. Це ті люди, які не мали достатнього страхового стажу для призначення пенсії в мінімальному розмірі на рівні 1452 грн станом на жовтень минулого року. Тобто це незначна кількість людей, яким буде у зв'язку з ростом прожиткового мінімуму збільшено розмір пенсії. Ці люди отримують 1373 грн, а будуть отримати 1435 грн», - сказав він.

Як повідомляв УНІАН, середній розмір пенсії в Україні з початку поточного року зріс на 38 грн і становив у травні 2517,82 грн.