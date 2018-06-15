Антимонопольний комітет відповів на претензії Гройсмана

В АМКУ заявили, що готові надати сприяння Держудитслужбі під час перевірки своєї діяльності.

Антимонопольний комітет України готовий надати всебічне сприяння під чач перевірки своєї роботи, яку за дорученням Кабінету міністрів має провести Державна аудиторська служба, повідомляє прес-служба АМКУ.

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«Ми відкриті до конструктивного діалогу і готові дати всебічне сприяння під час проведення законних перевірок органу оскарження. Антимонопольний комітет стурбований занепокоєнням прем'єр-міністра Володимира Гройсмана, уряду та народних депутатів станом справ у сфері публічних закупівель та кількістю порушень з боку замовників та учасників, що призводить до затягування проведення процедур закупівель», - сказано в повідомленні.

Як пояснили в АМКУ, у 2014-2018 роках були досягнуті значні позитивні результати в напрямку впровадження прозорих закупівель, боротьби з корупцією в публічних закупівель, підвищення рівня довіри бізнесу до цієї сфери, але досі є окремі зловживання як з боку замовників, так і з боку учасників тендерів.

Згідно з повідомленням, багато скарг стосується встановлення замовником дискримінаційних вимог у тендерній документації, таких як наявність або відсутність відповідного обладнання, досвіду або працівників, та необхідність їх підтвердження, а також технічні вимоги, прописані під конкретного учасника.

Крім того, замовники допускають дискримінаційний підхід під час розгляду та оцінки пропозицій учасників закупівель, внаслідок чого пропозиції одних учасників неправомірно відхиляються, а інші – неправомірно визначаються переможцями, хоча пропонують вищу ціну. Такі порушення можуть здійснюватися замовниками як свідомо, так і в зв'язку з недостатнім рівнем знань і досвіду, відзначили в АМКУ.

Антимонопольний комітет, як орган оскарження, є швидким та ефективним інструментом для захисту порушених прав бізнесу в сфері публічних закупівель, заявили в АМКУ.

«За час своєї роботи ми підтвердили свою здатність розглядати скарги в надкороткі терміни (15 робочих днів), незалежно і неупереджено приймати правомірні рішення. Зазначене підтверджується рівнем довіри бізнесу та інститутів громадянського суспільства до органу оскарження, кількістю скасованих та оскаржених судовими інстанціями рішень колегії, постійним збільшенням кількості скарг», - сказано в повідомленні.

В Антимонопольному комітеті вважають, що більшість негативних явищ, які сьогодні викликають занепокоєння з боку державних органів, громадськості та бізнесу, може вирішити тільки системне вдосконалення законодавства про публічні закупівлі та впровадження кращих закупівельних практик.

«Нагальною необхідністю є внесення змін до Закону України «Про публічні закупівлі», які вирішать проблеми з неможливістю оскарження рішень замовників про відміну процедури закупівлі, недоліками правового регулювання так званих «євро-торгів», що призводять до порушення прав бізнесу, які на етапі розгляду скарги неможливо виправити, відсутністю в чинному законодавстві права учасників усунути недоліки у своїй пропозиції тощо», - сказано в повідомленні.

Також необхідно переглянути підхід щодо визначення розміру плати за подання скарги, який був встановлений більше п'яти років тому і не виконує своєї основної функції – стримуючого ефекту від необґрунтованих оскаржень (тендерного троллінгу), додали в АМКУ.

«Доцільним вважаємо затвердження типової тендерної документації, створення закупівельних каталогів, підвищення рівня професіоналізму членів тендерних комітетів замовників за рахунок роз'яснювальної роботи та неперервної освіти», - сказано в повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, Кабінет міністрів України доручив Державній аудиторської службі провести комплексну перевірку Антимонопольного комітету України за фактами блокування ним проведення тендерів на державні закупівлі.

У вересні минулого року Гройсман обіцяв поставити питання звільнення голови Антимонопольного комітету Юрія Терентьєва та «дармоїдів» у разі продовження блокування важливих державних тендерів. Зокрема, прем'єр повідомив про заблоковані АМКУ тендери, необхідні для виробництва конкурентної української продукції, а також тендеру на закупівлю сканерів для митниці ДФС.

У грудні 2017 року голова Антимонопольного комітету України Юрій Терентьєв заявляв, що не проти проведення незалежного аудиту відомства, щоб "розвіяти всі інсинуації".