Антимонопольний комітет відповів на претензії Гройсмана
Антимонопольний комітет України готовий надати всебічне сприяння під чач перевірки своєї роботи, яку за дорученням Кабінету міністрів має провести Державна аудиторська служба, повідомляє прес-служба АМКУ.
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«Ми відкриті до конструктивного діалогу і готові дати всебічне сприяння під час проведення законних перевірок органу оскарження. Антимонопольний комітет стурбований занепокоєнням прем'єр-міністра Володимира Гройсмана, уряду та народних депутатів станом справ у сфері публічних закупівель та кількістю порушень з боку замовників та учасників, що призводить до затягування проведення процедур закупівель», - сказано в повідомленні.
Як пояснили в АМКУ, у 2014-2018 роках були досягнуті значні позитивні результати в напрямку впровадження прозорих закупівель, боротьби з корупцією в публічних закупівель, підвищення рівня довіри бізнесу до цієї сфери, але досі є окремі зловживання як з боку замовників, так і з боку учасників тендерів.
Згідно з повідомленням, багато скарг стосується встановлення замовником дискримінаційних вимог у тендерній документації, таких як наявність або відсутність відповідного обладнання, досвіду або працівників, та необхідність їх підтвердження, а також технічні вимоги, прописані під конкретного учасника.
Крім того, замовники допускають дискримінаційний підхід під час розгляду та оцінки пропозицій учасників закупівель, внаслідок чого пропозиції одних учасників неправомірно відхиляються, а інші – неправомірно визначаються переможцями, хоча пропонують вищу ціну. Такі порушення можуть здійснюватися замовниками як свідомо, так і в зв'язку з недостатнім рівнем знань і досвіду, відзначили в АМКУ.
Антимонопольний комітет, як орган оскарження, є швидким та ефективним інструментом для захисту порушених прав бізнесу в сфері публічних закупівель, заявили в АМКУ.
«За час своєї роботи ми підтвердили свою здатність розглядати скарги в надкороткі терміни (15 робочих днів), незалежно і неупереджено приймати правомірні рішення. Зазначене підтверджується рівнем довіри бізнесу та інститутів громадянського суспільства до органу оскарження, кількістю скасованих та оскаржених судовими інстанціями рішень колегії, постійним збільшенням кількості скарг», - сказано в повідомленні.
В Антимонопольному комітеті вважають, що більшість негативних явищ, які сьогодні викликають занепокоєння з боку державних органів, громадськості та бізнесу, може вирішити тільки системне вдосконалення законодавства про публічні закупівлі та впровадження кращих закупівельних практик.
«Нагальною необхідністю є внесення змін до Закону України «Про публічні закупівлі», які вирішать проблеми з неможливістю оскарження рішень замовників про відміну процедури закупівлі, недоліками правового регулювання так званих «євро-торгів», що призводять до порушення прав бізнесу, які на етапі розгляду скарги неможливо виправити, відсутністю в чинному законодавстві права учасників усунути недоліки у своїй пропозиції тощо», - сказано в повідомленні.
Також необхідно переглянути підхід щодо визначення розміру плати за подання скарги, який був встановлений більше п'яти років тому і не виконує своєї основної функції – стримуючого ефекту від необґрунтованих оскаржень (тендерного троллінгу), додали в АМКУ.
«Доцільним вважаємо затвердження типової тендерної документації, створення закупівельних каталогів, підвищення рівня професіоналізму членів тендерних комітетів замовників за рахунок роз'яснювальної роботи та неперервної освіти», - сказано в повідомленні.
Як повідомляв УНІАН, Кабінет міністрів України доручив Державній аудиторської службі провести комплексну перевірку Антимонопольного комітету України за фактами блокування ним проведення тендерів на державні закупівлі.
У вересні минулого року Гройсман обіцяв поставити питання звільнення голови Антимонопольного комітету Юрія Терентьєва та «дармоїдів» у разі продовження блокування важливих державних тендерів. Зокрема, прем'єр повідомив про заблоковані АМКУ тендери, необхідні для виробництва конкурентної української продукції, а також тендеру на закупівлю сканерів для митниці ДФС.
У грудні 2017 року голова Антимонопольного комітету України Юрій Терентьєв заявляв, що не проти проведення незалежного аудиту відомства, щоб "розвіяти всі інсинуації".