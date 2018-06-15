Після вихідних в Україні подорожчає долар

Офіційний курс НБУ на 18 червня: 100 USD – 2631.5543 грн; 100 EUR – 3051.5504 грн; 10 RUR – 4.1981 грн.

Згідно з інформацією офіційного сайту Національного банку України, Нацбанк на 18 червня встановив такий офіційний курс гривні до світових валют:

Читайте такожГривня над прірвою: чи вдасться Україні утриматися

100 USD США – 2631.5543 (15 червня – 2621.9678)

100 EUR – 3051.5504 (15 червня – 3075.5682)

10 RUR – 4.1981 (15 червня – 4.2119)

У п'ятницю, 15 червня, котирування гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку України до закриття торгів встановилися на рівні 26,33/26,36 грн/дол.

Як повідомив УНІАН дилер комерційного банку, порівняно з відкриттям торгів гривня опустилася до долара на 8 копійок.

Котирування гривні до євро встановилися на рівні 30,55/30,58 грн/євро, до російського рубля – на рівні 0,4170/0,4176 грн/рубль.

За даними Національного банку, середньозважений курс гривні на міжбанку до 17:00 встановився на рівні 26,3155 грн/дол., учасники ринку до цього часу уклали 636 угод на суму 459,98 млн дол.