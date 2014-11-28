У Росії курс долара перевищив 50 рублів, встановивши новий максимум

Євро подорожчав на 182 коп - до 62,75 рубля, повідомляє Прайм "з посиланням на дані Московської біржі.

Вартість бівалютного кошика (0,55 долара і 0,45 євро) при цьому зросла на 179 коп порівняно з рівнем попереднього закриття і склала 55,96 рубля.

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Зазначимо, що з початку року курс долара до рубля збільшився в півтора рази.