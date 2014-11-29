Падіння цін на нафту змусило Росію переглянути держбюджет

Про це заявив міністр енергетики Росії Олександр Новак в п'ятницю, 28 листопада, передає Радіо Свобода.

За його словами, ціна у розмірі 100 доларів за барель сирої нафти, закладена у бюджет, має бути змінена.

Новак зазначив, що середня ціна нафти у 2014 році становитиме 98-99 доларів за барель, зважаючи на високу її вартість у першому півріччі.

Читайте такожПутін намагається довести, що його влаштовує дешева нафта

Нагадаємо, що Організація країн-експортерів нафти на засіданні в четвер, 27 листопада, залишила квоти на видобуток нафти без змін на рівні 30 мільйонів барелів на добу. Рішення викликало падіння цін на «чорне золото», що в свою чергу, спричинило за собою зниження курсу російського рубля. Сьогодні президент РФ Володимир Путін заявив, що Росія була готова до такого рішення ОПЕК.