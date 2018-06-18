Цього тижня біткойн впаде нижче $6 тисяч - експерти

Цього тижня вартість біткойна, швидше за все, продовжить знижуватися і вперше з листопада 2017 року впаде нижче 6 тисяч доларів.

Вартість найпопулярнішої кріптовалюти біткойна (BTC) цього тижня, швидше за все, продовжить знижуватися і вперше з листопада 2017 року впаде нижче психологічної позначки в 6 тисяч доларів.

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Про це повідомляють РИА Новости з посиланням на думку експертів-економістів.

"За підсумками торгів неділі, 17 червня, ціна біткойна, за даними порталу CoinMarketCap, опустилася на 0,60% - до 6,525 тисячі доларів. На біржі Bitfinex криптовалюта знизилася в ціні на 0,57% - до 6,489 тисячі доларів, на GDAX - на 0,38%, до 6,495 тисячі доларів", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що в ході минулого тижня біткойн втратив в ціні 4%, опустившись до рівня 6,125 тисячі доларів на біржі Bitfinex. Це мінімальний рівень з 6 лютого 2018 року.

Одним з головних подій минулого тижня, що вплинули на вартість кріптовалюти, було рішення Комісії з цінних паперів і бірж США не визнавати біткойн (BTC) та Ethereum (ETH) цінними паперами. Іншим негативним подією минулого тижня стала відмова компанії Western Union працювати з криптовалютами.