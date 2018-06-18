ЄС продовжив санкції проти РФ за анексію Криму ще на рік

Санкції в окупованому Криму будуть діяти щонайменше до 23 червня 2019 року.

Рада Європейського союзу продовжила обмежувальні заходи у відповідь на незаконну анексію Кримського півострова Росією до 23 червня 2019 року.

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У повідомленні на сайті Ради ЄС зазначено, що санкції стосуються громадян ЄС і європейських компаній, та територіально обмежуються територією Криму і Севастополя

Санкції передбачають обмеження на ввезення в ЄС продукції з окупованого Криму; інвестиції у Криму та Севастополі (європейські компанії не можуть купувати нерухомість в Криму і фінансувати кримські компанії); туристичну діяльність (європейські круїзні судна не можуть заходити до портів Криму без крайньої необхідності); а також експорт до Криму товарів і технологій (зокрема - у сфері транспорту, зв'язку, енергетичного сектору, видобувної промисловості).

Як відомо, санкції щодо Криму і Севастополя були введені ЄС 14 червня 2014 року, у відповідь на окупацію та незаконну анексію півострова Росією. З тих пір європейська сторона регулярно подовжує їх дію.