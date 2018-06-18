У перший робочий день тижня гривня зміцнилася до долара

Котирування гривні на міжбанку до середини торгів встановилися на рівні 26,31/26,33 грн/дол.

У понеділок, 18 червня, котирування гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку України до середини торгів встановилися на рівні 26,31/26,33 грн/дол.

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Як повідомив УНІАН дилер комерційного банку, порівняно з відкриттям торгів котирування гривні до долара зміцнився на 3 копійки.

Котирування гривні до євро знаходилися на рівні 30,49/30,51 грн/євро, до російського рубля – на рівні 0,4170/0,4176 грн/рубль.

За даними Національного банку, середньозважений курс гривні на міжбанку до 12:30 встановився на рівні 26,3224 грн/дол., учасники ринку до цього часу уклали 270 угод на суму 131,28 млн дол.

Як повідомляв УНІАН, у п'ятницю, 15 червня, котирування гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку України до закриття торгів встановилися на рівні 26,33/26,36 грн/дол.

Котирування гривні до євро перебували на рівні 30,55/30,58 грн/євро, до російського рубля – на рівні 0,4170/0,4176 грн/рубль.