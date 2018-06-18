В Україні почали випуск нового виду банківських карт

"Ощадбанк" першим в Україні розпочав випуск цифрових prepaid-карт для оплати смартфоном.

Державний "Ощадбанк" запровадив новий платіжний інструмент - цифрову prepaid-карту, яку можна завантажити в смартфон для проведення безконтактних оплат.

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Як повідомила прес-служба фінустанови, "Ощадбанк" першим в Україні випустив платіжний інструмент. Карта не має фізичного носія, не прив'язана до інших карток та карткових рахунків і щоб її отримати, не потрібно бути клієнтом "Ощадбанку".

Для отримання і активації карти потрібно зателефонувати в Контакт-центр "Ощадбанку", встановити ПІН-код за допомогою чат-бота отримати реквізити картки.

При необхідності реквізити карти можна додати в електронні гаманці Google Pay та Ощад PAY.

Карта дозволяє зручно і безпечно проводити на території України розрахунки в мережі Інтернет, безконтактні оплати смартфоном в торгово-сервісній мережі, операції в "Ощад 24/7".

Поповнювати картку можна в POS-терміналах у відділеннях "Ощадбанку" і P2P-перекладами з карт будь-яких банків України.

Важливою перевагою картки в банку назвали те, що її неможливо втратити або вкрасти.

Крім того, банк надає власникам prepaid-карт можливість виграти смарт-годинник Samsung Gear S3 та подарункові сертифікати номіналом 500 гривень.

Довідка УНІАН. "Державний ощадний банк України" ("Ощадбанк") зареєстровано Національним банком України 31 грудня 1991 року. 100% акцій банку належать державі.