"ПриватБанк" змінив офіційне найменування

Відповідні зміни містяться в зареєстрованій 14 червня новій редакції статуту фінустанови.

Націоналізований "ПриватБанк" в зв'язку зі зміною типу акціонерного товариства змінив офіційне найменування з Публічне акціонерне товариство комерційний банк "ПриватБанк" на Акціонерне товариство комерційний банк "ПриватБанк".

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Про це повідомила прес-служба банку, посилаючись на зареєстровану 14 червня нову редакцію статуту фінустанови.

У банку пояснили, що реорганізація форми акціонерного товариства та найменування пов'язана із змінами в законодавстві України, яке з початку 2018 року вводить додаткові вимоги для публічних акціонерних товариств. При цьому форма організації банку як приватного акціонерного товариства найбільш відповідає його статусу зі стовідсотковою держвласністю.

Довідка УНІАН. "ПриватБанк" (м. Дніпро) працює на ринку України з 1992 року і є найбільшим банком за обсягом активів. 18 грудня 2016 року Кабінет міністрів вирішив націоналізувати банк, керуючись рекомендаціями Ради нацбезпеки і оборони за пропозицією Національного банку.