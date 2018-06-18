Порошенко розповів про успіхи децентралізації: частка місцевих бюджетів у зведеному становитиме більше 50%

16:04, 18 червня 2018
Фінанси
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Порошенко розповів про успіхи децентралізації / фото УНІАН

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Як передає кореспондент УНІАН, про це президент України Петро Порошенко заявив під час форуму Асоціації міст сьогодні в Києві.

«Збільшення надходжень до загального фонду місцевих бюджетів за січень-травень до відповідного періоду минулого року становить 24%», - сказав він.

«Нарешті частка місцевих бюджетів (з трансфертами) у зведеному бюджеті України за підсумками поточного року буде складати 51,5%. Ніколи такого не було, щоб більшість державних грошей була в об’єднаних громадах», - наголосив президент.

Також, за його словами, згідно з прогнозом, частка місцевих податків та зборів у власних доходах місцевих бюджетів становитиме 30%. Порошенко нагадав, що в 2014-му році, до початку децентралізації, вона складала менше одного відсотка.

Глава держави зауважив, що децентралізація відповідає нашим євроінтеграційним планам, і вона є ефективною частиною української антикорупційної системи.

Порошенко підкреслив, що децентралізація зменшує вплив держави на розподіл грошових ресурсів, демонополізує та розосереджує фінансову владу.

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Теги: #децентралізація#місцеві бюджети