Стало відомо, чому Нацбанк позбавив реєстрації платіжну систему TYME

НБУ скасував реєстрацію української платіжної системи 14 червня.

Платіжна система TYME, яку 14 червня НБУ позбавив реєстрації в Україні, працювала з російською системою Contact, що включена у травні до санкційного списку.

Читайте такожКабмін запропонує РНБО чергове розширення санкцій проти Росії

Про це повідомляє FinClub.

На сайті молдавського FinComBank TYME з ПриватБанком числяться партнерами російської платіжної системи Contact. На сайті Contact зазначено, що надіслані з Росії гроші можна отримати в Україні в 284 пунктах. Все це відділення ПриватБанку. А посередником у цьому грошовому обігу виступає TYME.

Як пише видання, ріднить Contact і TYME не тільки це. Власником російської системи є QIWI, яка раніше контролювала українську платіжну систему.

Але в 2016-му платіжна система Contact не потрапила в санкційні списки РНБОУ разом з іншими росіянами. Все змінилося в травні 2018-го, коли були оновлені санкційні списки. У них опинилися три нові платіжні оператори: WebMoney, MoneyTo і Contact, якою управляє російський КІВІ Банк.

З 24 травня, коли указ президента від 2 травня все ж був оприлюднений, виявилися «заборонені ділові відносини» з російської Contact.

Вже 14 червня НБУ скасував реєстрацію найбільшої української платіжної системи TYME, оскільки ця система, за версією Служби безпеки України, працювала з забороненою в Україні російською платіжною системою.

Обізнане джерело висловило свою версію того, як TYME могла працювати з росіянами. «Як це виглядає технологічно? Є платіжна система в Росії, яка укладає договір з системою з нейтральної країни, наприклад, з Грузії. Вона в свою чергу укладає договір з українською системою, стаючи посередником. За договором операції йдуть від посередника з нейтральної країни, а насправді ініціюються в Росії», – розповів співрозмовник FinClub.

Ще в 2016 році в російських ЗМІ з'явилася інформація про те, що Contact працює в Україні через грузинську систему IntelExpress.

Як повідомляв УНІАН, 14 червня Національний банк України скасував реєстрацію міжнародної платіжної системи TYME, платіжною організацією якої є фінансова компанія "ОМП-2013", за співпрацю з забороненою в Україні російською платіжною системою.