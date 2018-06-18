Банк міжнародних розрахунків: цифрові гроші можуть призвести до зупинки інтернету

Фінансова організація, акціонерами якої є 60 центральних банків, засумнівалася в перспективах розвитку біткойну і блокчейну.

Банк міжнародних розрахунків, акціонерами якого є 60 центральних банків, опублікував аналіз історії цифрових грошей та їх потенціалу для розвитку.

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Про це пише РБК з посиланням на CoinDesk.

Дослідження галузі «Криптовалюти: за рамками ажіотажу» опубліковано перед випуском повноцінного щорічного економічного звіту БМР. Організація сумнівається в здатності цифрових грошей виправдати очікування користувачів.

Експерти назвали харфорки, майнінг, появу і швидке поширення нових альткоїнів, волатильність ринку і питання масштабованості основними проблемами криптовалют. Фахівці впевнені, що децентралізована технологія монет — погана заміна потужної інституційної підтримки традиційних грошей.

Автори документу відзначили, що використання блокчейну для обробки великого обсягу роздрібних платежів може призвести до зупинки в роботі інтернету.

«Щоб обробляти велику кількість роздрібних транзакцій, які в даний час здійснюються через національні роздрібні платіжні системи, навіть за оптимістичними оцінками розмір реєстру значно перевищить можливості зберігання даних звичайного смартфона протягом декількох днів, звичайного персонального комп'ютера — кількох тижнів, а сервера — декількох місяців», — написали у БМР.

Тільки суперкомп'ютери мають обчислювальну потужність, яка необхідна для проведення кожної роздрібної транзакції на блокчейні. Навіть якщо для створення децентралізованої мережі буде достатня кількість подібного обладнання, мільйони користувачів будуть обмінюватися файлами, розміри яких обчислюватимуться терабайтами, зазначили в організації.

Незважаючи на те, що Банк міжнародних розрахунків у цілому налаштований негативно до криптовалют, він бачить перспективи блокчейну в проведенні міжнародних операцій. Експерти відзначили, що зараз розробляються інші технології, які виконують ті ж функції, що й блокчейн, і на даний момент невідомо, яка з них виявиться більш ефективною.