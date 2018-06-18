Обсяг боргових виплат України цього року зріс до 327 мільярдів гривень

У тому числі необхідно повернути борги на 204,2 млрд грн і виплатити 122,5 млрд грн у рахунок їх обслуговування.

Обсяг майбутніх виплат України з державного та гарантованого державою боргу до кінця 2018 року на 18 червня становить 326,69 млрд у гривневому еквіваленті.

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Згідно з оновленим графіком на сайті Міністерства фінансів, цей обсяг виплат на 1,15 млрд грн або на 0,4% вище за показник на місяць раніше - на 14 травня.

У тому числі до кінця року необхідно повернути борги на 204,19 млрд грн і виплатити 122,5 млрд грн у рахунок їх обслуговування.

У 2019 році платежі з погашення та обслуговування держборгу становитимуть 326,62 млрд грн, у 2020 році - 284,21 млрд грн.

У цілому за період з 2018 по 2045 рік включно Україна має сплатити 3,121 трлн грн.

Довідка УНІАН. Обсяг державного і гарантованого державою боргу України за січень-квітень 2018 року зріс на 1% у доларовому еквіваленті - до 77,05 млрд дол., але при цьому скоротився на 5,6% у гривневому еквіваленті - до 2,021 трлн грн станом на 30 квітня.