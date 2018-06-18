Новий керівник Мінфіну оцінила реалістичність підвищення «мінімалки»

За словами Маркарової, уряд зможе розглянути питання підвищення мінімальної зарплати при виконанні бюджету.

Уряд зможе розглянути питання підвищення мінімальної заробітної плати в Україні в разі виконання бюджетних показників.

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Про це заявила виконувачка обов’язків міністра фінансів Оксана Маркарова в ефірі одного з телеканалів.

За її словами, уряд налаштований, щоб усі реформи і перетворення, що проводяться позначалися на добробуті громадян. «Ми вже піднімали мінімальну заробітну плату і, зрозуміло, хотіли б мати можливість підняти її в майбутньому. Чи буде це реалістично - залежатиме від того, як буде розвиватися економічна ситуація», - сказала Маркарова.

При цьому вона зазначила, що на сьогодні можна говорити про стриманий оптимізм. «Бюджет виконується, і ми сподіваємося, що якщо у нас далі буде виконання, а ще краще - перевиконання по бюджету, ми зможемо підійти, як закладено в бюджеті, до питання підвищення, зокрема, й мінімальної заробітної плати», - додала Маркарова.

Раніше заступник міністра фінансів Сергій Марченко заявив, що за результатами першого кварталу 2018 року недоотримання доходів держбюджету становило 6 млрд грн, у зв'язку з чим немає можливості підвищувати «мінімалку», проте уряд розгляне таку можливість за результатами першого півріччя.

Разом з тим у Національному банку заявили, що необдумане підвищення мінімальної заробітної плати в Україні без одночасних заходів підвищення продуктивності праці матиме інфляційний тиск, що змусить НБУ дотримуватися більш жорсткої монетарної політики.

Довідка УНІАН. Інфляція в Україні в 2017 році - грудень 2017 року до грудня 2016 року - прискорилася до 13,7% порівняно з 12,4% у 2016 році, виявившись вищою від прогнозів Національного банку на рівні 12,2% і цільового орієнтиру регулятора в розмірі 6 -10%.

Із 1 січня 2017 року в Україні мінімальну заробітну плату було збільшено вдвічі - до 3200 грн, що, за оцінками експертів, стало одним з ключових чинників перевищення інфляції за підсумками року над цільовим показником НБУ.