У Нацбанку назвали умови для скасування валютних обмежень

Нацбанк скасує обмеження на ринку тільки за відсутності загроз для фінансової стабільності.

Національний банк налаштований на проведення валютної лібералізації в Україні тільки у разі відсутності загроз для фінансової стабільності.

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Як повідомила прес-служба НБУ з посиланням на заступника голови НБУ Олега Чурія, повна валютна лібералізація і перехід до ліберальної моделі валютного регулювання підвищують вразливість фінансової системи та економіки країни до різних шоків, бо неможливі без здатності центрального банку реагувати на кризові явища.

«Наша концепція лібералізації виходить з того, що ми дозволяємо вільний рух капіталу, і це дійсно призводить до того, що збільшується приплив інвестицій, і наш бізнес відчуває себе вільніше. Але з іншого боку, будь-яка лібералізація створює певні ризики для фінансової стабільності. Тому наш підхід - ми проводимо лібералізацію тільки в тому випадку, якщо це не загрожує фінансовій стабільності», - пояснив Чурій.

За його словами, коли відбувається відтік капіталу з країн, в першу чергу страждають ті країни, які найбільш вразливі, що демонструє поточна ситуація в Аргентині, де втрата інтересу інвесторів навіть в умовах нової програми підтримки від Міжнародного валютного фонду спровокувала фінансову кризу та значну девальвацію.

Як повідомляв УНІАН, Верховна Рада України 17 травня прийняла за основу президентський законопроект про валюту, який замінить застарілий декрет Кабінету міністрів України «Про систему валютного регулювання і валютного контролю» 1993 року і передбачає принцип «дозволено все, що прямо не заборонено законом».

Зокрема, за новим законом банки зможуть проводити валютні операції без додаткових ліцензій, бізнес – отримувати кредити у нерезидентів без їх реєстрації, а громадяни – інвестувати кошти за кордон без індивідуальних ліцензій НБУ.

Також закон скасує встановлений для бізнесу максимальний термін розрахунків за експортно-імпортними контрактами в межах 180 днів і санкції за порушення у вигляді штрафу в розмірі 100% від суми операції та заборони на проведення зовнішньоекономічної діяльності.

Крім того, новий закон скасує валютний контроль дрібних розрахунків, залишивши лише вже діючий фінансовий моніторинг операцій в сумі від 150 тисяч гривень.