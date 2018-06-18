Кожна гривня має йти в бюджет: Кабмін і силовики придумали план боротьби з контрабандою

За словами Гройсмана, керівники силових органів засвідчили найвищу готовність до боротьби з контрабандою.

Керівники силових органів України засвідчили найвищу готовність до боротьби з контрабандою та тіньовими схемами на митниці.

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Про це повідомив прем'єр-міністр Володимир Гройсман на своїй сторінці в Twitter за підсумками засідання Координаційної ради з керівництвом силового блоку.

«Провів Координаційну раду з участю керівників усього силового блоку. Говорили про ефективність боротьби з контрабандою і тіньовими схемами на митниці. Усі засвідчили найвищу готовність викорінювати беззаконня на кордоні. Кожна гривня має йти в бюджет, а не в чиїсь кишені», - наголосив очільник уряду.

Пізніше прес-служба уряду повідомила, що Кабінет міністрів і силові відомства розробили спільний план з боротьби з контрабандою.

«План у нас готовий. Ми презентуємо його. Але попереджую всіх одразу: стережіться і починайте служити державі. Кожна гривня має бути в бюджеті. Це принципово важливо і для мене як прем'єр-міністра, і для всіх учасників сьогоднішньої координаційної наради», - наводить прес-служба слова Гройсмана.

Як повідомляв УНІАН, раніше Гройсман заявляв, що в 2017 році зростання митних надходжень на рівні 70 млрд грн порівняно з 2016 роком стало можливим завдяки детінізації. За словами прем'єра, потенціал подальшої детінізації становить щонайменше таку ж суму.