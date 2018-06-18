Валюта трохи подорожчає: курси від Нацбанку

Офіційний курс НБУ на 19 червня: 100 USD – 2632.8987 грн; 100 EUR – 3057.5853 грн; 10 RUR – 4.1474 грн.

Згідно з інформацією офіційного сайту Національного банку України, Нацбанк на 19 червня встановив такий офіційний курс гривні до світових валют:

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100 USD США – 2632.8987 (18 червня – 2631.5543)

100 EUR – 3057.5853 (18 червня – 3051.5504)

10 RUR – 4.1474 (18 червня – 4.1981)

У понеділок, 18 червня, котирування гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку України до закриття торгів встановилися на рівні 26,39/26,42 грн/дол.

Як повідомив УНІАН дилер комерційного банку, порівняно з відкриттям торгів гривня опустилася до долара на 5 копійок.

Котирування гривні до євро встановилися на рівні 30,62/30,64 грн/євро, до російського рубля – на рівні 0,4170/0,4176 грн/рубль.

За даними Національного банку, середньозважений курс гривні на міжбанку до 17:00 встановився на рівні 26,3290 грн/дол., учасники ринку до цього часу уклали 504 угоди на суму 289,34 млн дол.