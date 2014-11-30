В Швейцарії вирішують долю золотого запасу країни

У голосуванні беруть участь громадяни, що досягли 18-річного віку. Це приблизно 5 млн з 8-мільйонного населення альпійської республіки. Для того, щоб бути прийнятою, кожна з винесених на голосування ініціатив повинна отримати "подвійне схвалення", тобто її повинні підтримати більше половини громадян, що беруть участь у референдумі, і більше половини з 26 швейцарських кантонів і напівкантонів.

Про це пише ТАСС.

З ініціативою "Врятуйте золото Швейцарії" виступила права Швейцарська народна партія (ШНП). Вона зібрала 100 тис. підписів, необхідних для винесення питання на референдум. ШНП пропонує зобов'язати Національний банк відтепер більше не продавати накопичені країною золоті резерви, зберігати весь золотий запас тільки на території Швейцарії і тримати не менше 20% офіційних швейцарських активів у золоті. Все це потрібно, заявляють в ШНП, для того, щоб гарантувати стабільність економіки і міцність національної валюти - швейцарського франка - в умовах нинішніх потрясінь у світі.

Однак ні Центробанк, ні уряд такий підхід ШНП не поділяють, підкреслюючи, що обмеження лише зв'яжуть руки ЦБ, і йому буде набагато складніше реагувати на кризи. У випадку схвалення ініціативи по золоту світовий ринок жовтого металу неминуче зіткнеться з підвищенням попиту. Зараз золотий запас альпійської республіки становить 1040 тонн. Це 7,5% резервів ЦБ. Іншими словами, банку доведеться закупити близько 1500 тонн золота, що дорівнює половині річного видобутку цього металу у світі. На цю операцію, яка потребуватиме 70 млрд франків (близько $72 млрд), у Центробанку буде п'ять років.

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Що стосується громадської ініціативи щодо імміграції, то її автори пропонують обмежити приплив іноземців, щоб населення Швейцарії протягом трьох років збільшувалося не більше ніж на 0,2% в рік. Мотивом при цьому служить турбота про екологію країни, що відчуває, як вважають ініціатори референдуму, велике навантаження. Тим не менш, уряд і підприємницькі кола, що закликають голосувати "проти", попереджають про збиток, якого буде завдано економіці Швейцарії, потребує припливу іноземної робочої сили.

Удару по імміграції, щоправда, досить специфічного - може завдати у разі схвалення на референдумі і ініціатива щодо скасування податкових пільг для багатих іноземців. Частина швейцарської громадськості вважає несправедливим той факт, що власники великих статків, які вирішили оселитися в Швейцарії, мають право сплачувати фіксований податок, що не залежить від їхніх доходів. Якщо сьогодні переможуть прихильники скасування таких пільг, то не виключений від'їзд частини багатих іноземців з Швейцарії, що викликає тривогу у ряді кантонів, які втратять надходжень до своїх бюджетів.