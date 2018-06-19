Сенат США ухвалив проект бюджету Пентагону на $716 мільярдів

Близько $617 млрд призначені безпосередньо Пентагону, а інші кошти повинні піти на продовження операцій за кордоном.

Сенат Конгресу США схвалив законопроект про бюджет Міноборони країни на 2019 фінансовий рік, який почнеться 1 жовтня. 85 сенаторів проголосували за прийняття документа, 10 виступили проти.

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Після внесення поправок проект буде направлений на підпис президентові США Дональду Трампу, повідомляє "Комерсант".

Загальний обсяг фінансування Пентагону повинен становити $716 млрд. Близько $617 млрд призначені безпосередньо Пентагону, а інші кошти мають піти на продовження операцій за кордоном. Згідно з проектом закону, США повинні збільшити чисельність військовослужбовців приблизно на 16 тис. осіб, на 2,6% має зрости їхнє грошове забезпечення.

Документ містить статтю, що дозволяє США призупинити участь у договорі про ліквідацію ракет середньої і меншої дальності (РСМД). «У світлі матеріальних порушень Російською Федерацією Договору про РСМД Сполучені Штати мають законне право призупинити дію Договору про РСМД повністю або частково до тих пір, поки РФ продовжує порушувати договір»,— йдеться в законопроекті.

Згідно зі ще однією поправкою, заблоковано угоду з китайської телекомунікаційної компанією ZTE. Вона раніше погодилася виплатити американській владі великий штраф за допущені порушення, в обмін на зняття заборони на ведення бізнесу в США.

Крім того, законопроект позбавляє міністра оборони США Джеймса Меттіса можливості схвалити постачання Туреччині американського озброєння без надання спеціальної доповіді, що стосується покупки Анкарою російських зенітних комплексів С-400. Доповідь «Про статус відносин США і Республіки Туреччина» повинна бути спрямована профільним комітетам Конгресу не пізніше, ніж через 60 днів після набуття чинності законопроекту.