НБУ хоче стягнути з поручителів банків-банкрутів 25 мільярдів - ініціював більше сотні позовів

На сьогодні на розгляді в судах різних інстанцій знаходиться 89 справ.

Національний банк України у 2014-2018 роках ініціював 110 судових розглядів з метою повернення заборгованості за кредитами рефінансування, виданими неплатоспроможним банкам, за рахунок коштів фінансових поручителів та заставного майна майнових поручителів.

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Згідно з повідомленням на сайті регулятора, зокрема, тільки за останні півроку НБУ подав до судів 35 нових позовів про стягнення майна поручителів неплатоспроможних банків на загальну суму позовних вимог 4 млрд грн.

За даними НБУ, сьогодні на розгляді у судах різних інстанцій знаходиться 89 справ із загальною сумою позовних вимог у розмірі 25 млрд грн.

"Національний банк веде постійну і планомірну роботу із погашення заборгованості за рахунок коштів і майна поручителів неплатоспроможних банків. Однак цей процес важко назвати швидким через те, що поручителі, зловживаючи своїми правами, постійно намагаються уникнути виконання своїх зобов'язань і затягують розгляд справ у судах", - цитуються в повідомленні слова директора департаменту управління ризиками НБУ Ігоря Будника.

Як повідомляв УНІАН, у 2017 році Національний банк отримав на погашення заборгованості за кредитами рефінансування неплатоспроможних банків 2,1 млрд грн.

Під час очищення банківської системи України за 2014-2017 роки Національний банк прийняв рішення про виведення з ринку 96 банків. В тому числі 33 банки стали неплатоспроможними в 2014 році, ще 33 – в 2015-му, 21 - у 2016-му і 9 - в 2017 році.