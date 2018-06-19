Українським заробітчанам запропонували задекларувати доходи і сплачувати внески до Пенсійного фонду

В уряді заявили, що на підставі цього трудові мігранти можуть отримати субсидії на оплату житлово-комунальних послуг.

Українці, які працюють за кордоном, можуть задекларувати свої доходи і сплатити ЄСВ, і на підставі цього отримати субсидії на оплату житлово-комунальних послуг.

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Про це йдеться в повідомленні Урядового порталу в мережі Facebook.

У повідомленні наголошується, що поширеним є міф, що в субсидії миттєво відмовляють особам, які перебували за кордоном більше 60 днів.

Уряд відзначив, що факт перебування за кордоном не є підставою відмовляти в субсидії, якщо людина отримує в Україні пенсію або інші офіційні доходи, такі як стипендія, допомога при народженні дитини, перебуває на лікуванні, навчанні або у відрядженні, декларує в Україні доходи і сплачує ЄСВ.

«До останнього випадку належать працівники, які мають право задекларувати в Україні свої заробітки, сплатити ЄСВ і на основі цього отримати субсидію», - йдеться в повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, наприкінці квітня 2018 року Кабмін прийняв рішення про внесення змін до програми надання субсидій за житлово-комунальні послуги. В уряді заявили, що мета нововведень – запобігання випадкам зловживань та призначення державної допомоги людям, які приховують свої доходи.

Своїм рішенням Кабмін ввів нові критерії для надання допомоги від держави. Зокрема, якщо у власності сім'ї є автомобіль, якому менше 5 років (крім мопеда і авто, наданого органом соцзахисту), субсидію не будуть призначати.

Також необхідно вказувати в декларації доходи від оренди майна, наприклад, від здачі в оренду квартири. З 1 травня 2018 року субсидія скасовується, якщо площа квартири перевищує 120 кв. м, а будинку – 200 кв. м, крім дитячих будинків сімейного типу та прийомних сімей.

Безробітним необхідно буде стати на облік в центр зайнятості, в іншому випадку людям працездатного віку, які претендують на субсидію, органи соцзахисту автоматом рахуватимуть дохід у три прожиткових мінімуми - 5286 грн.