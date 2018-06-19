Валовий зовнішній борг України скоротився до $116 мільярдів

Прямі інвестиції (міжфірмовий борг) в першому кварталі зросли на 4,9% – до 9,039 мільярда доларів.

Валовий зовнішній борг України на 1 квітня 2018 року становив 116,29 мільярда доларів, що на 288 мільйонів доларів, або на 0,25%, що нижче показника на початок року.

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Як повідомляється на сайті Національного банку України, борг сектору державного управління у першому кварталі зріс на 0,68% – до 39,153 мільярда доларів, борг центрального банку – на 0,47%, до 7,403 мільярда доларів.

Борг інших депозитних корпорацій зріс на 0,8% – до 6,286 мільярда доларів, борг інших секторів скоротився на 1,1%, до 53,861 мільярда доларів.

Прямі інвестиції (міжфірмовий борг) в першому кварталі зросли на 4,9% – до 9,039 мільярда доларів.

Довідка УНІАН. Валовий зовнішній борг України на 1 січня 2018 року становив 116,578 мільярда доларів, що на 2,939 мільярда доларів, або на 2,6% вище показника роком раніше.