Стало відомо, скільки українців володіють криптовалютою (інфографіка)

Три чверті українців знають про криптовалюти, але при цьому лише кожен восьмий ними володіє.

Майже три чверті українців (72%) знають про криптовалюти, при цьому володіють ними лише 13%.

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Про це повідомляє Новое время з посиланням на дослідження Kantar TNS Online Track.

"Дослідження проводилося з метою зрозуміти, що українські інтернет-користувачі знають про криптовалюти, володіють ними, а також яку роль відводять державі в обігу криптовалют", - йдеться в повідомленні.

Опитування проводилося онлайн з 20 по 30 квітня 2018 року, в ньому взяло участь 1 000 респондентів, вік яких – від 18 до 55 років.

Зокрема, результати свідчать, що 23% українців чули лише назву і ще 3% вперше зіткнулися цим терміном.

До ТОП-5 відомих криптовалют увійшли: Bitcoin – 98%, Litecoin – 29%, Bitcoin Cash – 27%, Dash – 14%, NEM – 6%.

Головною причиною, чому українці не купують криптовалюти, було названо недовіру.

Нагадаємо, згідно до чинного цивільного та господарського законодавства, криптовалюта є майном, у податковому – товаром (нематеріальним активом). При цьому, на криптовалюти виникає право власності, і вони можуть вільно відчужуватися або переходити від однієї особи до іншої.

Проте, ще в 2014 році Нацбанк України відніс Bitcoin та інші кріптовалюти за аналогією до грошового сурогату. Це фактично заборонило використання криптовалют в Україні для розрахунків. Проте, наприкінці 2017 року НБУ переглянув свій підхід до визначення криптовалют, а відповідне визначення втратило свою актуальність у березні 2018 року. Тим не менш, практика сприйняття ринку стримує його розвиток.