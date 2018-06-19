Платіжна система TYME прокоментувала санкції НБУ

Компанія вважає надмірним рішення про позбавлення її статусу платіжної системи. Також компанія не згодна зі звинуваченнями у співпраці з платіжними системами РФ.

Компанія TYME вважає надмірним рішення Національного банку про позбавлення її статусу міжнародної платіжної системи та не згодна зі звинуваченнями у співпраці з платіжними системами Російської Федерації.

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Про це йдеться у зверненні компанії до партнерів і клієнтів, опублікованому на її сайті.

«Перелік партнерів-учасників, з якими працювала TYME, був вказаний на сайті НБУ», - зазначається у зверненні.

У компанії також заявили, що TYME виконає всі вимоги НБУ, у тому числі проведе взаєморозрахунки з усіма учасниками, закриє направлення грошових переказів і роботу МПС TYME 20 червня.

При цьому, як зазначається у зверненні, платіжна організація МПС TYME – компанія «ФК ЗМУ-2013» - працює в штатному режимі.

Як повідомляв УНІАН, Національний банк 15 червня повідомив про скасування реєстрації міжнародної платіжної системи TYME, платіжною організацією якої є фінансова компанія "ОМП-2013".

За інформацією регулятора, компанія співпрацювала із забороненою в Україні російською платіжною системою, що несе ризики виникнення загроз національній безпеці України.

У травні Україна застосувала санкції терміном на три роки проти електронної платіжної систему WebMoney (товариство з обмеженою відповідальністю «Вебмані.Ру»).