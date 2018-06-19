Журналісти розказали, як відрізнити справжні гроші від фальшивих (відео)

Насамперед, треба звернути увагу на папір, він повинен бути хрусткий, щільний, з рельєфним зображенням.

В Україні минулого року на 1 мільйон справжніх банкнот припадало більше трьох з половиною тисяч фальшивок, які опинилися в кишенях звичайних українців.

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Як зазначають журналісти програми «Гроші», валюту підробляють частіше і краще, бо вона дорожча, а головне — збувають підробки через офіційні обмінники.

«Тож купуючи гроші в обмінниках, будьте готові до проблем, і того, що потім нічого не доведете», - йдеться у сюжеті.

Автори програми зазначають, що підробні купюри змішують зі справжніми, і пересічним громадянам дуже складно відрізнити їх, але це можливо. Журналісти з допомогою експертів дали кілька порад, як відрізнити справжні банкноти від фальшивих.

Насамперед, треба звернути увагу на папір, він повинен бути хрусткий, щільний, з рельєфним зображенням. Деякі символи на купюрі мають бути не намальовані, а саме витиснені на папері. «У правому лівому куті — це літерний код і код банку, а також напис у правому верхньому куті, номінал банкноти і лацкан піджака», - говорять експерти.

Такі ж витиснуті мають бути водяні знаки та волокна, а на захисній стрічці має бути чіткий напис. «Коли дивитись проти світла, ви повинні побачити зображення, яке має бути чітким і повторювати номінал купюри», - йдеться у сюжеті.

Автори програми додають, що останній важливий момент, на який чомусь не зважають фальшивомонетники — це цифра поряд з літерою у верхньому лівому куті. Вона має відповідати порядковому номеру літери в алфавіті.

Також журналісти радять віддавати перевагу офіційним банківським касам, де є шанс щось довести.