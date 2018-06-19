Контрабанда в Україні була б неможливою без участі всіх силових структур - Гройсман

За словами прем'єра, в результаті контрабанди українська економіка втрачає десятки мільярдів гривень.

Контрабанда в Україні була б неможливою без участі всіх силових структур країни.

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Про це заявив прем'єр-міністр Володимир Гройсман на форумі в Києві.

«Минулої середи я зробив досить сильну заяву щодо боротьби з контрабандою. Вчора ми зустрічались в уряді з усіма силовими структурами. Але хіба ми не знаємо, що без участі всіх силових структур неможлива була б контрабанда?», - сказав він.

За словами прем'єра, в результаті контрабанди українська економіка втрачає десятки мільярдів гривень.

«А що таке контрабанда? Це десятки мільярдів гривень, які відбирають у української економіки, української школи, української лікарні, українських пенсіонерів і українського війська. Вчора ми всі зібрались, і я радий, що ми прийняли рішення жорстко боротись із контрабандою. Минулого року мені вдалось мобілізувати понад 70 млрд грн. Упевнений, що не менші ресурси сьогодні знаходяться в тіньових схемах, які руйнують національну економіку», - підкреслив Гройсман.

Як повідомляв УНІАН, за підсумками засідання Координаційної ради за участю керівництва силового блоку Гройсман заявив, що Кабмін і силові відомства розробили спільний план по боротьбі з контрабандою.

Раніше прем'єр заявляв, що в 2017 році зростання митних надходжень на рівні 70 млрд грн порівняно з 2016 роком стало можливим завдяки детінізації. За словами прем'єра, потенціал подальшої детінізації становить щонайменше таку ж суму.