Прем'єр пояснив, чому економіка України десятиліттями падає (відео)

За словами Гройсмана, українська економіка падає через некваліфіковане та нечесне управління країною, а тим, хто хоче щось змінити на краще, "намагаються в'язати вузли або на ноги, на руки, або на шию".

Українська економіка падає десятиліттями через некваліфіковане і нечесне управління країною.

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Про це заявив прем'єр-міністр Володимир Гройсман на форумі в Києві.

"Потенціал колосальний. Від надр до космосу ми повністю володіємо всіма технологіями. Чому ми десятиліттями падаємо? Тому що маємо некваліфіковане, нечесне управління країною. І це треба міняти", - сказав він.

За словами прем'єра, тим, хто хоче щось змінити на краще, всіляко перешкоджають.

"На цьому шляху всім, хто хоче щось змінити, знаходяться ті, які намагаються в'язати вузли або на ноги, на руки, або на шию. Дуже важливо завжди пам'ятати - долає дорогу той, хто йде", - підкреслив Гройсман.

Як повідомляв УНІАН, Україна досі не досягла рівня ВВП 1990 року.

У 2017 році зростання економіки України становить 2,5%, зростання на 2018 рік прогнозується урядом на рівні 3%.